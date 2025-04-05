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Dünya

Yemekten ölü kertenkele çıktı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde içinde ölü kertenkele bulunan öğle yemeğinden zehirlenen 65 ilkokul öğrencisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Yemekten ölü kertenkele çıktı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre Gajadharpur Turripani İlkokulu'nda servis edilen öğle yemeğinde bir öğrenci, tabağında ölü kertenkele olduğunu fark etti.

Görevlilerin uyarılmasıyla tüm öğrencilerden yemeği bırakmaları istendi.

Yemekten yedikleri saptanan 65 öğrencide mide bulantısı, mide ağrısı ve istifra şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrencilerin tamamı, Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gören öğrencilerden iyileşenlerin taburcu edilmesine başlandı.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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