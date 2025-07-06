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Dünya

Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Yemen açıklarında bir gemiye küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığını açıkladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 17:06 - Güncelleme:
Yemen açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi
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UKMTO'dan yapılan açıklamada, Yemen'deki Hudeyde'nin güneybatısında, 51 deniz mili mesafede bir gemiye saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, küçük gemilerden ateş açıldığı ve patlayıcı atıldığı bildirilirken, saldırıya uğrayan gemideki silahlı güvenlik görevlilerinin ateşe karşılık verdiği kaydedildi.

Çatışmanın sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgeden geçecek diğer gemilere dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılar düzenliyor.

  • İngiltere Deniz
  • Gemide Saldırı
  • UKMTO Bilgisi

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