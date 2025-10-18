İSTANBUL 20°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
Dünya

Yemen açıklarındaki tankerde patlama!

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Kamerun bandıralı bir tankerde, Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneyinden geçerken patlama meydana geldiği ve yardım çağrısı yapıldığı bildirildi.

18 Ekim 2025 Cumartesi 15:45
Yemen açıklarındaki tankerde patlama!
Yemen açıklarında patlama meydana geldi.

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneyinden geçen Kamerun bandıralı bir tankerde meydana gelen patlamanın ardından yardım çağrısı yapıldığı bildirildi.

Ambrey açıklamasında, mürettebatın gemiyi terk etmeyi planladığını gösteren telsiz konuşmalarının tespit edildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı, ancak söz konusu tankerin Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef profiliyle bağlantılı olduğunun düşünülmediği kaydedildi.

Tankerin, Umman'daki Sohar Limanı'ndan Cibuti'ye seyir halinde olduğu öğrenildi.

