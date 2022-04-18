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Dünya

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Uleymi, BM Temsilcisi Grundberg ile Riyad'da görüştü

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ülkede siyasi çekişmenin çözülmesi için ateşkesin inşa edilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 06:44 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:45
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Grunberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Uleymi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ilk kez bir araya geldiklerini ve "müzakere yoluyla çekişmelere siyasi bir çözüm bulunması için ateşkesin inşa edilmesinin önemi konusunda anlaştıklarını" bildirdi.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

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