Yemen Cumhurbaşkanı Hadi yetkilerini devretti

Yemen Cumhurbaşkanı Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yetkilerini 'geçiş döneminde' hükümeti yönetmekle görevlendirilen yeni bir liderlik konseyine devretti.

Hadi Yemen resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Anayasa, Körfez Girişimi ve yürütme mekanizması uyarınca tüm yetkilerimi geri alınamaz bir şekilde 'Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne devrediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı, yeni oluşturulan konseyin, ülkede yıllardır süren çatışmaları sona erdirmek için Husi isyancılarla kalıcı bir ateşkes ve siyasi anlaşma kurmak için müzakerelere öncülük edeceğini söyledi.

Hadi'nin açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-Eryani de yeni yönetime ilişkin bir bildiri okudu.

Bildiride, "Başkanlık Konseyi oluşturulmuş olup 8 kişiden oluşan Konsey Başkanlığına Reşad el-Uleymi getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Yapılan açıklamada, Yemen'deki yeni 'Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin geçiş dönemi boyunca ülkenin siyasi, askeri ve ekonomik sorunlarına odaklanacağı duyuruldu.

"KARAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Riyad yönetiminin kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

SPA'da yer alan haberde, Yemen'deki savaşı sona erdirmek, ülke ekonomisini desteklemek ve müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla yeni yönetime 3 milyar dolar yardımda bulunulacağı da belirtildi.

Söz konusu kaynağın 2 milyar doları Riyad yönetiminden, 1 milyar doları ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden geleceği ifade edildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Yemen'de tarafların iki aylık ateşkes konusunda anlaştığını ve ateşkesin, 2 Nisan günü yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Star Gazetesi