AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:23 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 07:29

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ülkedeki krizin çözümü için sunduğu önerilerde yapılan düzenlemelerin Husilerin tarafını tuttuğunu savundu.

Yemen'in resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) beş daimi üyenin (ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin) büyükelçileriyle bir araya geldi.

Hadrami, hükümetin, Griffiths'in mayısta sunduğu içinde ekonomik ve insani düzenlemelerin yer aldığı önerileri kabul ettiğini ancak eski taslağa eklenen yeni düzenlemeleri kabul etmediğini belirtti.

Yeni düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi vermeyen Hadrami, bu düzenlemenin Husilerin tarafını tuttuğunu ifade etti.

Hadrami, hükümetin barışın sağlanması; ulusal diyalog konferansı, Körfez girişimi ve BMGK'nin kararlarına göre kapsamlı ve devamlı çözüm için sarf edilen uluslararası çabaların başarıya ulaşması konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Griffiths, mayısta kapsamlı ateşkes, insani durumun iyileştirilmesi ve esir takası konularını içeren Yemen'deki çatışmalara çözüm kapsamındaki girişimi duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.