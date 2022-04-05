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Dünya

Yemen Dışişleri Bakanı'ndan, Husilerle yapılan ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısı

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Husilerin delme girişimlerinden dolayı ateşkesin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

AA5 Nisan 2022 Salı 03:50 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 03:52
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Twitter hesabından açıklama yapan Bin Mubarek, Husileri askeri yayılmayı sürdürmekle suçladı.

"Ateşkes, büyük bir memnuniyetle karşılandı, ancak Husilerin delme girişimleriyle tehdit altında" ifadesini kullanan Bin Mubarek, Husilerin konuşlandıkları mevzileri asker ve araçlarla güçlendirdiklerini, bunun yanı sıra, insansız hava araçları ve top atışlarıyla saldırılar düzenlendiklerini kaydetti.

Bakanın suçlamalarına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

  • Yemen
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