Yemen Havayolları Sana-Ürdün uçuşlarını yeniden başlattı

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Sana'daki Yemen Havayolları Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sana Uluslararası Havalimanı ile başkent Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı arasındaki uçuşların bugünden itibaren yeniden başladığı belirtildi.

Sana ve Amman arasındaki uçuşlar günde 3 kez gerçekleştirecek.

UÇUŞLAR HAZİRAN AYINDA DURMUŞTU

Ürdün ile Sana arasındaki uçuşlar, Yemen Havayolları Müdürlüğü'nün yöneyimi konusunda hükümet ile Husiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında haziran ayı başında durdurulmuştu.

Yemen'deki iç savaşın başından bu yana Sana'dan Ürdün'e günde ilk kez üç uçuş gerçekleştirilecek.

YEMEN HÜKÜMETİ İLE HUSİLER ANLAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 23 Temmuz'da yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtilmişti.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedilmişti. Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.