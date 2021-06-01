Yemen hükümet, Hudeyde Limanı'na petrol taşıyan gemilerin girişine izin verdi

AA 01 Haziran 2021 Salı 16:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 16:28

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin mevcut kötü insanı durumu hafifletmek için bu kararı aldığını belirtti.

"Husilerin, Stockholm Anlaşması'nı ihlal etmeye ve Marib'e saldırmaya devam etmesine rağmen Yemen hükümeti yeniden petrol ve türevi maddeleri taşıyan bir dizi geminin Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi." ifadelerini kullanan Bin Mubarek, gemilerin sayısı ve tonajları hakkında ayrıntı vermedi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gemilerin limana girişini sağlamanın kendilerinin bir başarısı olduğunu savundu.

Abdusselam, "Yemen halkına her koşulda petrol, gıda ve ilaç ulaştırılması, ön şartsız yerine getirilmesi gereken bir haktır. İnsan haklarında herhangi bir pazarlık kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümeti en son 14 Nisan 2021'de Hudeyde'ye petrol taşıyan gemilerin girişine müsaade etmişti.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde zaman zaman yakıt konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümetini yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise söz konusu limana giren gemilerden elde edilen tüm gelirlerin Husilerin kontrolünde olmayan bir hesaba yatırılmasını ve Yemen genelinde çalışanların maaşlarının tesliminde kullanılmasını şart koşuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.