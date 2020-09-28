Yemen hükümeti, BAE destekli GGK'yı Riyad Anlaşması'nı uygulamaya çağırdı

AA 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:23 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 21:23

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alana habere göre Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Norveçli mevkidaşı Eriksen Soreide ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Hadrami, görüşmede Yemen hükümetinin Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırma mekanizmasına göre tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak GGK'nin "askeri güçlerinin geçici başkent Aden'den çıkarılmasını" öngören anlaşmanın askeri kısmını uygulamayı geciktirdiğini ifade etti.

Yemenli Bakan, GGK'yı Riyad Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine saygı duymaya ve herhangi bir aksaklık olmaksızın anlaşmayı uygulamaya çağırdı.

Hadrami, beklenen yeni hükümetin kurulmasının herkes için kazan-kazan durumu oluşturacağını belirtti.

- RİYAD ANLAŞMASI

GGK'ye bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, temmuz sonunda, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir mekanizmayı devreye koyacağını duyurmuştu.

Hızlandırılma mekanizması, GGK'nin ülkenin güneyindeki sözde "özerk" yönetiminden vazgeçmesini, kuzey ve güney arasında eşitliği sağlayacak şekilde bir hükümet kurulmasını kapsıyor. Aynı zamanda hükümet ile GGK arasındaki ateşkesin devam etmesi, askeri güçlerin Aden dışına çekilmesi maddeleri de yer alıyor.