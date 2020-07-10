İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8675
  • EURO
    7,7508
  • ALTIN
    397.93
  • BIST100
    114806
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen hükümeti Husilerin koronavirüs inkarına karşı BM'yi sessiz kalmakla suçladı
Dünya

Yemen hükümeti Husilerin koronavirüs inkarına karşı BM'yi sessiz kalmakla suçladı

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolü altındaki kentlerde Kovid-19 salgınına ilişkin izlediği tutum ve inkar politikası karşısında Birleşmiş Milletler'i (BM) sessiz kalmakla suçladı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 11:07 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:07
ABONE OL

Yemen resmi haber ajansının haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Abdulmelik, Husilerin Kovid-19 hastalarına karşı tutumu ve izlediği inkar stratejisinin salgının yayılmasına neden olurken, vatandaşlar arasında da tedavi merkezlerine karşı bir korku yarattığını söyledi.

Abdulmelik, Husilerin bu tutumu karşısında BM'yi sessiz kalmakla eleştirdi.

Toplantıda söz alan büyükelçiler, AB'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomik istikrar konularında Yemen hükümetine destek verdiğini vurguladı.

Husilerin sözde Sağlık Bakanı Taha el-Mütevekkil, daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında net rakam belirtmemelerinin nedenini "ellerinde hassas kitlerin olmayışı ve insanlar arasında korkunun yayılmaması düşüncesi" olarak ifade etmişti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinin son açıklamasına göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 361 kişi hayatını kaybetti, 1356 vaka tespit edildi.

Yemen'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgiler Husilerin kontrolündeki bölgeleri kapsamıyor. Husiler konuya ilişkin son açıklamayı 18 Mayıs'ta 1'i vefat eden 4 vaka olarak açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.