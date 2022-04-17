Yemen hükümeti, İran destekli Husileri teravih namazını engellemekle suçladı

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Husi milislerin kontrollerinde bulunan bölgelerde teravih namazının kıldırılmasını engelleme uygulamalarını kınadı.

Husi milislerin başkent Sana'daki İman Camisi'ne baskın düzenleyerek teravihin kıldırılmasını engellediğini belirten İryani, "Husi milisleri, bu tür uygulamalarla İran'dan ithal ettikleri mezhepçi ideolojilerini silah zoruyla kontrollerindeki bölgelere dayatmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Husileri, Yemen'deki mezhepsel zenginliği hedef almakla suçlayan İryani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını Husilerin uygulamalarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.