Yemen hükümeti, savcılık ve mahkeme kuracak

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 21:00

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, geçici başkent Aden'de Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Ali Nasır Salim, Cumhuriyet Başsavcısı Ali el-Avaş ve Ulusal İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu Başkanı Yargıç Ahmed Al-Meflahi'nin yer aldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu tarafından yönlendirilen insan hakları davalarını değerlendirmek üzere bir mahkeme ve savcılık kurulması için gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesine karar verildi.

Yetkililer ayrıca savaş sırasında insan hakları ihlallerinin failleri için hesap verebilirlik ilkesini harekete geçirmenin ve adalete teslim etmenin yollarını ele aldı.

Toplantıda uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin insan haklarıyla ilgili meselelerde Yemen yargı kadrosuna destek olmaları gerektiği belirtildi.

Ulusal Komite, çeşitli taraflarca işlenen insan hakları ihlallerini izlemek ve belgelemek için Yemen hükümeti tarafından kurulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çatışmalarda 12 bini sivil, 112 bin kişi hayatını kaybetti.