AA 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:07 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:36

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Hadrami, hükümetin, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını hızlandırmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getirdi.

GGK'nin silahlı güçlerini Aden'den çekmesi, Sokotra Adası'ndaki durumun normale dönmesi ve Ada'daki askeri isyanın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Hadrami, devlet kurumlarının tekrar kontrol altına alınması için Riyad Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanmasının bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

- RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın 29 Temmuz'da yayımladığı habere göre, Riyad yönetimi, Yemen hükümeti ile GGK arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara öneri sunmuştu.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından, Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı. Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.



Cumhurbaşkanı Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

