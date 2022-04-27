Yemen hükümetinden Husilere, Sana Havalimanı teklifi

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Husilerin Sana Havalimanı'nın çalıştırılmasının önüne çıkardığı engelleri aşma arzusundan dolayı, henüz kurtarılmamış bölgelerdeki vatandaşların pasaport işlemlerini kolaylaştıracak birçok teklifte bulunduğunu kaydetti.

İryani, teklifler arasında, 10 gün içinde Sana Havalimanı'nda BM ile koordineli çalışacak bir merkez kurulmasının da bulunduğunu belirtti.

Söz konusu açıklamaya karşılık Husilerden henüz cevap gelmedi.



Husilerin Resmi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, daha önce kendilerine bağlı el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunu, ateşkeste uygulanacak en önemli madde olan "Sana Havalimanı'nın çalıştırılması" maddesini işlemez hale getirmekle suçladı.

Geçen yaklaşık bir aylık sürede havalimanına ilişkin kayda değer adım atılmadığını öne süren Abdusselam, ayak diretmek ve işleri savsaklamakla suçladığı koalisyonun, bu durumdan sorumlu olduğunu öne sürdü.



Bakan Muammer el-İryani ise Sana'dan Ürdün'e yapılması planlanan uçuş 24 Nisan'da gerçekleşmeyince Husileri suçlayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Terörist Husi milisler, kendileri tarafından verilen güvenilmez pasaportlarla 60 yolcuyu, diğer normal yolcularla uçağa bindirmeye çalışıyor. Husiler, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'nın onlarca lider ve uzmanını sahte isim ve belgelerle kaçırmak için uçuşlardan yararlanarak ateşkesi suistimal ediyor."

- 24 Nisan'da ilk uçuş gerçekleştirilecekti

Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Kurum, Birleşmiş Milletlerin (BM), Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleşecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.