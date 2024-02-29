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Dünya

Yemen, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları sonucu barış anlayışlarının dondurulduğunu bildirdi

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih, 'Ülkedeki barış anlayışlarının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları neticesinde dondurulduğunu' söyledi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
Yemen, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları sonucu barış anlayışlarının dondurulduğunu bildirdi
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Yemen haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Salih'in, Londra merkezli İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'da bir konuşma yaptığı belirtildi.

Salih, konuşmasında, "Husilerin gemilere yönelik saldırıları sonucu Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle son dönemde ulaşılan barış anlayışları donduruldu." ifadesini kullandı.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Salih, "Suudi Arabistan'ın Husilerle yürüttüğü müzakerelerin, Başkanlık Konseyi'ne sunulan ve ayrıntılarını vermediği üç aşamalı bir yol haritası konusunda mutabakata varılmasıyla sonuçlandığını" kaydetti.

Salih, "Kızıldeniz'de yaşananların, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir İran planı olduğunu ve ticari gemilere yapılan saldırılarda kullanılan roketlerin miktarının, bu senaryonun İran Devrim Muhafızları tarafından hazırlandığını ispat ettiğini" savundu.

Tarık Salih, "Kızıldeniz'de olup bitenlere yönelik ideal çözümün, özellikle uluslararası toplumun Husilerin doğrudan oluşturduğu tehdidin açıkça farkına vardığı bir dönemde, hükümetin tüm Yemen toprakları üzerinde kontrol kurmasını desteklemesi olduğuna" işaret etti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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