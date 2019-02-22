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BAE'de yerel ve uluslararası şirketler arasında 5 buçuk milyar dolardan fazla 104 savunma sözleşmesi imzaladı

BAE'de Perşembe günü sona eren Uluslararası Savunma Sergisi'nin (IDEX-2019) beş günü boyunca yerel ve uluslararası şirketler arasında 5 buçuk milyar dolardan fazla 104 savunma sözleşmesi imzaladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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BAE şirketleri anlaşmaların yüzde 35'ini alırken, yüzde 65'i yabancı şirketlere ateşli silah tedarik etmek, eğitim vermek ve BAE Silahlı Kuvvetleri için diğer lojistik malzemeleri satın almak için imzalandı.
 
En büyük savunma sözleşmesi 1.6 milyar dolar tutarında bir Amerikan şirketi olan Raytheon ile BAE arasında gerçekleşti. Bu sözleşme kapsamında BAE Hava Kuvvetleri Raytheon'dan Patriot hava savunma sistemi alacak.
 
“SİLAHLAR YEMEN’DE TEST EDİLİYOR”
 
Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Batılı ülkelerden satın aldığı silahları Yemen’de “kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen milis kuvvetlerine” dağıtmakla suçluyor.
 
Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında savaşan milislere Batı menşeli silahların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sevk edildiğini iddia ediyor. Örgütten Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait kuvvetler, kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen Yemen'deki milislere Batılı ve diğer ülkelerden satın aldıkları milyarlarca dolar değerindeki silahları dağıtıyor” suçlamasında bulunmuştu.
 
Uzmanlar, IDEX-2019 savunma fuarında 5 buçuk milyar dolarlık silah anlaşması yapan BAE'nin bu silahları yine Yemen'e gönderip savaş suçu işlemesinden endişe ediyor.

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