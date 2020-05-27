Yemen Meclis Başkanı'ndan, orduya ''Husileri cezalandırma'' çağrısı

AA 27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:55 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:55

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Meclis Başkanı Burkani, Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'e oğlunun saldırıda ölmesinden dolayı taziye mesajı gönderdi.

Burkani, silahlı kuvvetlere suçluları cezalandırma çağrısında bulunarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş savaşı geliyor. Hain girişimler, halkımızı ve sizi yolunuzdan döndürmeyecektir. Onur savaşında kahraman askerlerden herhangi birini kaybetmek, sizin ve halkımızın zafer elde etme ısrarını daha da artırıyor. Biz, Husileri hezimete uğratma yolundayız ve Husilerin tüm barış seçeneklerini ve çağrıları reddetmesinden sonra bunu çok yakından görüyoruz."

Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Marib kentinde geçici karargah olarak kullanılan askeri kampa düzenlenen saldırının arkasında Husilerin olduğunu belirtmişti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-İzzi ise Twitter hesabından kimseyi öldürmeye veya zarar vermeye çalışmadıklarını ve saldırıyla bir bağlantıları olmadığını iddia etmişti.

Husiler, Marib il merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde bulunan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının geçici karargah olarak kullandığı Sahn el-Cin Askeri Kampı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Yemen Savunma Bakanı Muhammed Ali el-Makdişi ile Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz'in de yer aldığı ordudan üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştirilen saldırıda, Genelkurmay Başkanı'nın oğlu Fehd bin Aziz ve yeğeni Abdulkavi Ali bin Aziz ile 5 asker hayatını kaybetmişti.

Savunma Bakanı Makdişi ve Genelkurmay Başkanı Bin Aziz'in saldırıdan kurtulduğu açıklanmıştı.