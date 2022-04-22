Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi

Geçici başkent Aden'de bulunan Yemen Meclisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkent Aden'de bugün (perşembe) gerçekleştirilen oturumda Yemen hükümetine güvenoyu verildi." ifadeleri kullanıldı.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclisin hükümete güvenoyu verdiğini belirterek, hükümeti her düzeyde büyük zorluklar beklediğini söyledi.

Ekonomik ve sosyal hizmet yönü ile Yemenlilerin yaşamlarının iyileştirilmesinin hükümetin çalışmalarının öncelikleri arasında yer alacağını dile getiren Bekri, bu adımların Arap koalisyonu ülkelerinin desteğiyle yapılacağını kaydetti.

Aralık 2020'de Yemen Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararla, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.