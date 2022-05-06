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Dünya

Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 02:13 - Güncelleme:
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Yemen Silahlı Kuvvetlerinin basın merkezinden yapılan açıklamada, siyasi ve askeri yönetimin direktiflerinin uygulanması bağlamında ordunun ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceği belirtildi.

Husilerin, 30 Nisan ile 4 Mayıs arasında 341 ateşkes ihlali yapmakla suçlandığı açıklamada, ihlallerin Marib, Hacce, El-Hudeyde, Taiz, Al-Cevf, Sada, Ed-Dali ve Ebyen cephelerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin, saldırı düzenleme ve sızma girişimlerinde bulunulması, Yemen ve Suudi yerleşim yerlerine ve askeri bölgelere 8 balistik ve Katyuşa füzesinin fırlatılması şeklinde yapıldığı kaydedildi.

Yemen ordusu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin başından bu yana Husilerin açtığı ateş sonucu kendi saflarında ikinci can kaybının yaşandığını belirtmişti.

Daha önce her iki taraftan ateşkesin delindiğine ilişkin çeşitli açıklamalar yapılırken, 16 Nisan'da Yemen ordusundan ilk kez Cevf ilinde Husilerin ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybettiği ilan edilmişti.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜREYLE ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

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