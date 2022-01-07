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Dünya

Yemen ordusu duyurdu: Stratejik ilçe ele geçirildi

Yemen ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde İran destekli Husilerle girilen şiddetli çatışmaların ardından stratejik konuma sahip Beyhan ilçesinde kontrolün sağlandığını duyurdu.

AA7 Ocak 2022 Cuma 22:09 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 22:10
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Orduya ait basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şebve'nin stratejik öneme sahip Beyhan ilçesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği sağladığı hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmalar sonucu ordu güçleri, stratejik konuma sahip Beyhan ilçesinde kontrolü sağladı.

Husiler olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Husiler, Eylül 2021'de Şebve'ye bağlı Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerini ele geçirmişti.

Yemen hükümet yetkilileri, 1 Ocak Cumartesi söz konusu ilçeleri geri almak için sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan etmişti.

- YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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