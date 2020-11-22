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Dünya

Yemen ordusu Ebyen'de varılan ateşkese bağlı olduklarını açıkladı

Yemen ordusu, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile ülkenin güneyindeki Ebyen'de varılan ateşkese bağlı olduklarını duyurdu.

AA22 Kasım 2020 Pazar 23:41 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 23:41
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Yemen ordusu Ebyen Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, GGK ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı, ancak karşı tarafın bunu ihlal etmesi durumunda da güçlü bir şekilde karşılık verileceği kaydedildi.

Yemen ulusal ordusunun olaylara ihtiyatlı yaklaşarak ateşkese bağlı kalmaya özen gösterdiği kaydedilen açıklamada, GGK'nın ateşkese son verme tehditleri ise "hezeyan ve kafa karışıklığı" olarak nitelendirildi.

GGK daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin kendisine karşı yıpratma savaşı yürüttüğünü belirtmiş ve aralarındaki ateşkesi sona erdirme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

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