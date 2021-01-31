Yemen ordusu: Hudeyde'de Husi komutan ve beraberindekiler öldürüldü

AA 31 Ocak 2021 Pazar 11:52 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:55

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orduya bağlı ortak güçler, Husi milislerin, Hudeyde'nin doğusundaki "Kilo 16" bölgesine yönelik askeri takviye girişimlerini engelledi.

Takviye kuvvetlerine liderlik eden Husi komutan İbrahim Ed-Deylemi ile beraberindekiler bölgedeki temas hatlarına girmeye çalışırken öldürüldü.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmezken Husilerden henüz konuya dair açıklama yapılmadı.

Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde şu ana kadar kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.