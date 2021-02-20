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Dünya

Yemen ordusu Husi İHA'sını düşürdü

Yemen ordusu, Marib'de İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdü.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 20:49 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 20:49
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Yemen ordusu, ülkenin doğusundaki Marib kentinde İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Yemen Ordusu Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait bir İHA'nın, Marib'in batısında düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Arap koalisyon güçlerinin, Cevf iline bağlı El- Hazm kentinin doğusundaki Bir el-Mezarik cephesindeki Husi milislere gönderilen askeri takviyeleri imha ettiği aktarıldı. Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

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