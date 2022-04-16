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Dünya

Yemen ordusu: Husi milisleri bir günde ateşkesi 143 kez ihlal etti

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi bir günde 143 defa ihlal ettiğini bildirdi.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 04:14 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 04:14
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Yemen ordusu enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "İran'a bağlı Husi milisleri, tüm cephelerde ateşkes ihlalleriyle tansiyonu yükseltiyor. Husiler, ordu birliklerinin BM'nin ateşkesine bağlılığını sürdürmesini fırsata çeviriyor." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin, 14 Nisan Perşembe günü ateşkesi 143 kez ihlal ettiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerinin Marib vilayeti başta olmak üzere birçok cepheye takviye gönderdiği vurgulandı.

YEMEN'DE BM GİRİŞİMİYLE 2 AY SÜRELİ ATEŞKES

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

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