AA 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:08

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ortak güçlerin, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki Al-Dureyhimi kentindeki orduya bağlı güçlerin mevzilerine doğru gönderdiği bir insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Husilerin, barış sürecini ortadan kaldırmak için askeri faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Yemen ordusu, dün yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Hudeyde'de Husilere ait patlayıcı ve İHA'ların bulunduğu deponun imha edildiğini duyurmuştu.



Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanını, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.