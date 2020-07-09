AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 19:28

Orduya ait Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu birlikleri ile halk direniş güçlerinin, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde Husilere ait mevzilere operasyon düzenlediği belirtildi.

Çıkan çatışmalarda çok sayıda Husi milisin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, operasyon sonucu Sana'nın doğusundaki birçok bölgede kontrolün sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de operasyona hava desteği sağladığı ve Husilere ait askeri araçları hedef aldığı kaydedildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Nehm ilçesini başkent Sana'yı Husilerden geri almak için bir "kapı" olarak görüyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.