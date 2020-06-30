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Dünya

Yemen ordusundan BAE destekli ayrılıkçı unsurlara Ebyen'de ateşkesi ihlal suçlaması

Yemen ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK), Ebyen kentinde sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

AA30 Haziran 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:32
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Orduya bağlı bir birimin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, GGK milislerinin ateşkesi kullandığı ve Ebyen'deki ordu mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Milislerin Tariyye bölgesindeki ordu mevzilerine havan toplarıyla saldırdığı aktarılan açıklamada, ordunun Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ateşkes konusundaki talimatlarına uyacağı ancak saldırılar karşısında kendisini de savunacağı ifade edildi.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Hükümet güçleri ile GGK arasında haftalardır çatışmaların yaşandığı Ebyen kentinde 28 Haziran sabahı ateşkes sağlanmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nin isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.

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