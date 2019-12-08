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Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

  • AA
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırındaki Cazan bölgesinde görev yapan çavuş Ahmed bin Yahya Süleyman el-Gazvani ve asker Sultan bin İsa Şelbi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sınır bölgesi Necran'da da İbrahim Mecşeri isimli bir askerin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, söz konusu askerin cenaze törenine Taif Valisi Saad bin Mukbil el-Meymuni'nin yanı sıra silahlı kuvvetler mensupları ve hükümet yetkililerinin katıldığı kaydedildi. Haberde, Mecşeri'nin ölümüne ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine havadan düzenledikleri füze saldırılarının yanı sıra zaman zaman sınırdan sızarak Suudi Arabistan birliklerini hedef alıyor.

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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