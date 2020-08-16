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Dünya

Yemen-Suud gerilimi şiddetleniyor: Balistik füze düşürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan bir balistik füzenin imha edildiği ifade edildi.

star.com.tr16 Ağustos 2020 Pazar 18:50 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 18:53
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Bildirildiğine göre, füzenin Suudi Arabistan'ın güneyindeki 'sivil hedefleri' hedef aldığı ve iki füzenin ve bir insansız hava aracının Perşembe günü Yemen sınırının yaklaşık 100 km kuzeybatısındaki Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine doğru fırlatıldığı bildirildi. .

Koronavirüs krizinin sona ermesiyle birlikte kısa süreli bir ateşkesin başlatılmasının ardından Mayıs ayında koalisyon ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Yemen'deki Husi milisleri, son yıllarda Suudi Arabistan'daki askeri üslere, hava alanlarına ve şehirlere yönelik düzinelerce insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı.

star.com.tr

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