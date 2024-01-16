Yemen ve İngiltere görüştü: Gündem Kızıldeniz

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, bakanlar Bin Mubarek ve Ahmed, Husilerin uluslararası gemileri hedef alması ve ABD ile İngiltere'nin Husilere ait sahalara saldırı düzenlemesi sonucunda Kızıldeniz'de gerilimin tırmanması sonrasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakan, Yemen ve bölgedeki durumdaki son gelişmeleri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasının yanı sıra Kızıldeniz'deki güvenlik yansımaları, uluslararası denizciliğin karşı karşıya olduğu tehditler ve bunların Yemen halkı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Bakanlar, Yemen'de barışın sağlanması ile güvenlik ve istikrarın temellerinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.