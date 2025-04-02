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Dünya

Yemen'de ABD saldırılarında sivil kayıplar artıyor: Husiler son bilançoyu açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61 sivilin hayatını kaybettiğini, 139 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, toplam can kaybının 250'ye, yaralı sayısının ise 714'e ulaştığı belirtildi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 18:17 - Güncelleme:
Yemen'de ABD saldırılarında sivil kayıplar artıyor: Husiler son bilançoyu açıkladı
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Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından, Yemen'e yönelik ABD saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e düzenlediği saldırılarda 61 sivil öldü, 139 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Husilerin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek olma amacıyla Kızıldeniz'deki saldırılarını başlattığı tarihten 1 Nisan 2025'e kadar Yemen'e düzenlenen saldırılarda ülkede 250 kişinin öldüğü, 714 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Husilerin saldırılardaki askeri kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyma ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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