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Dünya

Yemen'de ABD ve İngiltere koalisyonu devrede! Husiler: Sana ve Saada'ya 15 hava saldırısı düzenlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz koalisyonuna ait savaş uçaklarının, başkent Sana ve Saada kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Yemen'de ABD ve İngiltere koalisyonu devrede! Husiler: Sana ve Saada'ya 15 hava saldırısı düzenlendi
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Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD-İngiliz koalisyon uçakları, başkent Sana'nın kuzeyinde ve güneyindeki El-Hafa ve Curban gibi bölgelere 6 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Koalisyon uçakları ayrıca Saada kentinin doğusundaki Kehlan ve El-Ubla bölgelerine de 9 hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Hava Kuvvetlerinin, Yemen'de Husilerin kontrolünde olan bölgelerde "yer altındaki silah depolama alanlarına" 5 hassas saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Austin, bu saldırıların daha önce kullanılan savaş uçaklarından çok daha büyük ve çok daha ağır bomba taşıyabilen B-2 bombardıman uçaklarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'ın sınırındaki Saada kenti ise Husilerin kalesi sayılıyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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