Yemen'de BAE destekli Ulusal Direniş Güçleri komutanı uğradığı suikast sonucu öldürüldü

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:36

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir askeri kaynaktan edindiği bilgiye göre, Taiz'de kimliği belirsiz silahlı kişiler, Ulusal Direniş Güçleri Askeri İkmal Sorumlusu Albay Abdurrabih Mutahhar'a dün akşam suikast düzenledi.

Suikastın Taiz'e bağlı Muha kentinde düzenlendiğini aktaran kaynak, Mutahhar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini ve suikastçıların kaçmayı başardığını kaydetti.

Ulusal Direniş Güçlerinden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, suikasti henüz üstlenen olmadı.

BAE'nin desteğiyle kurulan Ulusal Direniş Güçleri, Husiler tarafından 2017'de öldürülen Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Muhammed Abdullah Salih tarafından idare ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.