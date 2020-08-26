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Dünya

Yemen'de BAE'nin desteklediği güçler 4 kişiyi alıkoydu

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aden'de 4 kişiyi alıkoydu.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:17 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:17
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Hakları ve Özgürlükleri Savunma Kuruluşu Başkanı avukat Huda es-Sarari, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GGK yanlısı Ebu Zera el-Mahremi önderliğindeki güçlerin, Aden'in önde gelen şahsiyetlerinden 4 kişiyi alıkoyduğunu belirtti.

Sarari, alıkonulan kişilerin Aden'in batısındaki El-Berika kentinde bulunan El-Cela Kampı'na götürüldüğünü ifade etti.

Sarari, alıkoyma olayının, Aden iline bağlı El-Mansura kentinde GGK güçleri ile selefiler arasında pazartesi sabahı çıkan çatışmaların ardından gerçekleştiğine işaret etti.

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