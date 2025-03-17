Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.

Açıklamada, ABD'nin saldırısı ve başkent Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken, saldırılar, "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirildi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

Husilerin lideri Husi, 11 Mart'taki açıklamasında ise "Tel Aviv'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından İsrail gemilerinin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde belirlenen bölgelerdeki geçiş yasağının yeniden başladığını" söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, pazar günü, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etmiş, gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydetmişti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktarmıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARLA DÜNYAYA "İYİLİK" YAPTIKLARINI SAVUNDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırılarla "tüm dünyaya iyilik yaptıklarını" savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Rubio, Yemen'deki Husilerin son 18 ayda ABD donanmasına 174 kez ticari gemilere ise 145 kez saldırı düzenlediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'den hangi gemilerin geçip hangilerinin geçmeyeceğini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Rubio, Husilerin "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarının süreceğine işaret etti.

Eski Başkan Joe Biden yönetiminin yaptığı tek şeyin saldırıya karşılık vermek olduğunu dile getiren Rubio, "Bu adamları ve onların küresel deniz taşımacılığını vurma kabiliyetlerini defederek tüm dünyaya iyilik yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

HUSİLER: ABD'NİN 2 HAVA SALDIRISI İSRAİL GEMİSİNİN KOMUTA KABİNİNİ HEDEF ALDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait savaş uçaklarının, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi "Galaxy Leader"ın komuta kabinine yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD'nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.

Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilmişti.

HUSİLER: SALDIRILARA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DENİZ SEFERLERİNDEKİ ENGELLEMELER ABD'Yİ DE KAPSAYACAK

Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırılarına devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerinin ABD'yi de kapsayacağını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.

ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.

Husi, ABD ordusunun denizi savaş alanına dönüştürmesinin uluslararası seyrüseferi etkilediğini vurgulayarak, denizcilikte kimin tehlike oluşturduğunu bilmenin devletlerin görevi olduğunu ifade etti.

BM: ABD'NİN YEMEN'DE HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARINI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırıları kaygıyla karşıladıklarını belirtti.

BM Sözcüsü Dujarric, ABD'nin Husilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, açıklamasında, "ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği ve ölüm ve yaralanmaların olduğu bildirilen saldırıları kaygıyla karşılıyoruz. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan saldırılarına devam etme tehditlerinden de endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede gerilimin tırmanmasına ilişkin, "azami itidal ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması" çağrısında bulunan Dujarric, "Herhangi bir ilave tırmanış bölgesel gerilimleri daha da artırabilir, Yemen'i ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek misillemeleri körükleyebilir ve ülkede zaten kötü olan insani durum için ciddi riskler doğurabilir." değerlendirmesini yaptı.

HUSİ SÖZCÜSÜ SERİ: ABD UÇAK GEMİSİ USS HARRY S. TRUMAN'I HEDEF ALDIK

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'nin uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde ABD'nin Yemen'e 47 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Bu saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirttiği saldırıya ilişkin Seri, şu ifadeleri kullandı:

"Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve savaş gemilerini, 18 balistik ve seyir füzesi ile bir İHA'yla hedef aldık."

Seri, Husilerin, Yemen'i hedef alan saldırıya karşılık Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerinin tümünü hedef almaktan asla tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin devam edeceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulamayı ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engellemeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.