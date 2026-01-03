İSTANBUL 14°C / 13°C
Yemen'de çatışmalar şiddetlendi: Kritik önemdeki tesisler kurtarıldı

Yemen hükümeti, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinin vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını açıkladı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 12:23 - Güncelleme:
Hadramevt Yerel Yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, birliklerin Hadramevt vilayetinin merkez kentindeki Seyun Uluslararası Havalimanı ile tüm kritik tesisleri güvence altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Vatan Kalkanı Kuvvetlerinin, güvenliği sağlamak ve egemen kurumları korumak amacıyla vilayetin sahil ilçelerine doğru ilerlediği ifade edildi.

HADRAMEVT VALİSİ, KAMU VE ÖZEL MÜLKİYETİN KORUNMASI ÇAĞRISI YAPTI

Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi de bölgede hizmetlerin ve günlük yaşamın normale dönmesi için kapsamlı bir istikrar planının uygulamaya konulduğunu söyledi.

Hanbeşi, güvenlik mensuplarının yanı sıra başta Mukalla kenti sakinleri olmak üzere tüm Hadramevt halkına, kamu ve özel mülkleri her türlü müdahale ve tahribattan koruma çağrısında bulundu.

Vali Hanbeşi, kamuya ait tesis ve yapıların Hadramevt halkının tamamına ait olduğunu, onların emekleri ve fedakarlıklarıyla inşa edildiğini vurgulayarak bu tesislere yönelik her türlü müdahale ya da zararın, ildeki her aile için doğrudan bir kayıp anlamına geleceğini belirtti.

