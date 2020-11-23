Yemen'de esir takası

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:25 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:25

Birleşmiş Milletler'in (BM), Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında esir takası çerçevesinde yeni görüşmeler için düzenlemeler yaptığı belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi müzakereleri ile esir takası görüşmeleri için taraflara uygun bir tarih belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Yetkili, düzenlemeler tamamlandığında duyuru yapılacağını kaydetti.

Ülkedeki krizin çözümü için Griffiths'in mart ayında hükümet ile Husilere sunduğu "ortak bildiri" metni konusundaki ikna çalışmalarına ilişkin ise yetkili, BM Özel Temsilcisi'nin ortak bildiri metni konusunda taraflar arasında farklı yollarla görüşmeler yaptığını ve tarafları sürece dahil etmeye çalıştığını ifade etti.

Griffiths'in BM Güvenlik Kurulu üyelerine "gerekli tavizlere ulaşılması için taraflara karşılıklı durumlarını anlatabilmeleri adına fırsat sunulması gerektiğini" bildirdiği bilgisini aktaran yetkili, bu ve diğer seçeneklerin kısa süre içerisinde taraflarla tartışılacağını kaydetti.

Yemen'deki çatışan taraflar arasında 15 ve 16 Ekim'de, 2014'ten bu yana gerçekleşen en büyük esir değişiminde Yemen hükümeti ve Husiler 1061 esiri serbest bırakmıştı.

Esir takası anlaşması

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.