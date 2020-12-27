İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2020 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de GGK, hükümetin ''birlik'' vurgusuna tepki gösterdi
Dünya

Yemen'de GGK, hükümetin ''birlik'' vurgusuna tepki gösterdi

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, yeni kurulan Yemen hükümeti tarafından dile getirilen 'birlik' vurgusunu 'Güneylileri tahrik etme' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AA27 Aralık 2020 Pazar 23:03 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 23:03
ABONE OL

Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kurulan yeni hükümetin, birlik söylemindeki ısrarının "Güneylileri tahrik ettiğini" belirtti.

"Hükümet ve bakanlar, güneylilerin fedakarlıklarını takdir etmeli. Güneyde yaşayan halkın görüşüne de saygı göstermeli" ifadesine yer veren Berik, hükümetteki bakanları, çabalarını İran destekli Husilerle mücadeleye kanalize etmeye çağırdı.

Hükümetten Berik'in açıklamasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.