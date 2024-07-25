İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0119
  • EURO
    35,8806
  • ALTIN
    2513.36
  • BIST100
    10869.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de göçmen teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yemen'de göçmen teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yemen açıklarında 45 kişiyi taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Yemen'de göçmen teknesi battı: 41 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

UNHCR tarafından yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Taiz kenti açıklarında 45 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazanın şiddetli rüzgar ve aşırı kalabalık nedeniyle meydana geldiği belirtilen açıklamada, yalnızca 4 kişinin kurutulabildiği ifade edildi. Açıklamada, kurtarılan göçmenlere destek vermek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Körfez ülkelerine gitmek amacıyla teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz ay Somali'den yola çıkan ve 260 göçmeni taşıyan teknenin Yemen açıklarında alabora olması sonucu en az 49 göçmen ölmüş, 140 göçmen de kaybolmuştu. IOM verilerine göre 2014 yılından bu yana Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine kadar uzanan rotada bin 860 göçmen hayatını kaybetti ve kayboldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.