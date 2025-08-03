Yemen'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 20 can kaybı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen ili açıklarında kötü hava şartları nedeniyle bir tekne alabora oldu.



Etiyopyalı çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu teknedeki 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.



Ebyen İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Afrika Boynuzu'ndan gelen kaçak bir teknenin yasa dışı yollarla Yemen topraklarına girmeye çalışırken alabora olması sonucu hayatını kaybeden çok sayıda Etiyopyalı düzensiz göçmenin cenazelerine ulaşmak için geniş çaplı operasyon yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.



Güvenlik güçlerinin çıkarılan cenazeleri, kısıtlı imkanlara rağmen, kentteki hastanelere naklettiği belirtildi.



Cenazelere farklı sahil şeritlerinde ulaşılabildiği, dolayısıyla "halen kayıpların olduğunun tahmin edildiği" aktarıldı.



Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

