İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2025 Pazartesi / 10 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6847
  • EURO
    47,2355
  • ALTIN
    4395.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 can kaybı
Dünya

Yemen'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 can kaybı

Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Yemen'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 can kaybı
ABONE OL

Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.