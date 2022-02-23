Yemen'de hava operasyonları sebebiyle benzin karaborsaya düştü

AA 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44

Yemen'de çatışmaların ve hava operasyonlarının neden olduğu akaryakıt krizi nedeniyle benzin karaborsaya düştü. Taiz kentindeki kent meydanında bulunan bazı petrol istasyonlarında litre ile benzin satılıyor.