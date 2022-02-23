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Dünya

Yemen'de hava operasyonları sebebiyle benzin karaborsaya düştü

Yemen'de çatışmaların ve hava operasyonlarının neden olduğu akaryakıt krizi nedeniyle benzin karaborsaya düştü. Taiz kentindeki kent meydanında bulunan bazı petrol istasyonlarında litre ile benzin satılıyor.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44
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Yemen'de çatışmaların ve hava operasyonlarının neden olduğu akaryakıt krizi nedeniyle benzin karaborsaya düştü. Taiz kentindeki kent meydanında bulunan bazı petrol istasyonlarında litre ile benzin satılıyor.

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