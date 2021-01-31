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Dünya

Yemen'de Husiler, BAE'nin, ülkenin kıta sahanlığına saldırdığını iddia etti

Yemen'de Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE), ülkenin kıta sahanlığına saldırmak ve Sokotra Adası'nda İsrail'in yürüttüğü faaliyetleri örtbas etmekle suçladı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 08:20 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 08:22
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Husilere ait El-Mesira Televizyonu'nun haberine göre, başkent Sana'da sözde Husi hükümetinde Ulaştırma Bakanı Zekeriyya eş-Şami başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Şami, söz konusu toplantıda, "İsrail, BAE'nin verdiği güvenceyle Sokotra'nın tabii kaynaklarını yağmalıyor, coğrafi konumundan ve sahip olduğu petrol, tıbbi ve turistik kaynaklardan istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'in kıta sahanlığına yönelik saldırılarla neyi kastettiği hakkında bilgi vermeyen Şami, Sokotra'nın, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı uzmanlar tarafından çizilen kıta sahanlığı hattı üzerindeki önemine işaret etti.

BAE'den söz konusu iddialar hakkında açıklama yapılmadı.

Sokotra Adası, Haziran 2020'den bu yana, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunuyor.

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