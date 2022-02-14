Yemen'de Husiler, Hacce ve Taiz kentlerini vurdu

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:06

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, füzenin Hacce iline bağlı Hayran beldesinde bir eve isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda iki sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Yemen resmi haber ajansının haberine göre, Husiler ülkenin güneyindeki Taiz iline bağlı Abdele bölgesinde sığınmacı kampını vurdu. Saldırıda 3'ü çocuk, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Her iki olaya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.