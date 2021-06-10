İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2021 Perşembe / 29 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor
Dünya

Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor

Yemen'de İran destekli Husiler ve terör örgütü El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunduğu belirtildi.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 09:48 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:49
ABONE OL

Yemen Gazeteciler Sendikası, "Yemen Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada ülkedeki basın mensuplarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Yemen Gazeteciler Günü geldi ve hala 11 gazeteci Husiler ile El Kaide'nin elinde." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu gazetecilerden 10'unun Husiler, birinin ise Hadramevt vilayetinde El Kaide tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

Ülkede iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana basın-yayın organları ve gazetecilere yönelik 1400'den fazla ihlalin gerçekleştiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.