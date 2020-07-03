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Dünya

Yemen'de Husilerden açık tehdit: Suudi Arabistan'da kraliyete ait kurumları vururuz

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da kraliyete ait kurumları ve askeri noktaları vurmakla tehdit etti. Tehdit Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından geldi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 07:10 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 07:10
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin çok özel nitelikli operasyonlar düzenleyeceğini duyurmasının ardından Saba haber ajansına açıklamalarda bulundu.

Seri konuşmasında "Yemen'e ve 5 yıl boyunca sivilleri perişan edilen Yemen halkına düşmanlık yapanlara karşı mızrak başı olan kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan içlerindeki askeri noktaları ve Kraliyete ait kurumları hedef almayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Husiler, koalisyon güçlerini geçen çarşamba ülkenin kuzeyindeki Sade kentine düzenlediği hava saldırılarında sivilleri öldürmek, eski başkent Sana'da da tıbbi malzeme depolarını bombalamakla suçluyor.

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