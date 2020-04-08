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Dünya

Yemen'de Husilerden hükümet güçlerine balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Ebyen ilindeki hükümet güçlerine ait kamplara düzenledikleri balistik füze saldırısı sonucu onlarca askerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:04
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Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, bu sabah Ebyen ilindeki Eş-Şaciri kampında Beyda iline hareket etme hazırlığı yapan hükümet güçlerine balistik füze saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Saldırıda hükümet güçlerinden onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Seri, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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