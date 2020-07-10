İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8657
  • EURO
    7,7514
  • ALTIN
    397.948
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Husilerden İHA saldırısı: Üst düzey bir komutan öldü
Dünya

Yemen'de Husilerden İHA saldırısı: Üst düzey bir komutan öldü

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üst düzey bir komutan ve beraberindeki askerler hayatını kaybetti.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 00:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 00:13
ABONE OL

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cevf'in el-Hasme bölgesinde bulunan 7. Tugay Sınır Muhafızları Operasyon Komutanı Albay Sultan Halid Harsan ve beraberindeki askerler, Husilerin İHA ile düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Cevf kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, Hazm ilçesini kuşattıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.