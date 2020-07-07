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Dünya

Yemen'de Husilerin ''meşru yönetime darbe'' suçlamasıyla yargılandığı dava başladı

Yemen'de aralarında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin de bulunduğu 175 sanığın 'meşru yönetime darbe' ve 'silahlı terör örgütü kurma' suçlamasıyla yargılandığı dava Askeri Mahkeme'de görülmeye başalandı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 22:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 22:12
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Hükümete bağlı Silahlı Kuvvetler Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Husilerin gıyaben yargılandığı 175 sanıklı davanın ilk duruşması, ülkenin doğusundaki Marib Askeri Mahkemesi'nde yapıldı.

Askeri Savcılık, Husi lider ve 174 sanığa "Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları komutanları gözetiminde Ensarullah adlı silahlı terör örgütü kurma" suçlaması yöneltti.

Askeri Mahkeme, 26 Eylül 2020'de yapılacak duruşmaya sanıkların gelmeleri, aksi durumda yargılamanın gıyaben devam edeceğinin Resmi Gazete'den duyurulması kararı verdi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor

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